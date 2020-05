Corona-Folgen im Rhein-Kreis Neuss : Kommunen sollen Handel helfen

Rainer Höppner (l.) und Jürgen Steinmetz sehen Händler in Gefahr. Foto: IHK

Rhein-Kreis Sonderregelungen für verkaufsoffene Sonntage und ein Entgegenkommen der Kommunen bei Sondernutzungsregelungen – diese beiden Forderungen formuliert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, um den Einzelhandel zu stützen.

Zwar sei der Neustart nach den corona-bedingten Geschäftsschließungen für den Einzelhandel in der Region einigermaßen zufriedenstellend verlaufen. Das geht aus einer IHK-Blitzumfrage hervor, an der gut 80 Händler teilgenommen haben. „Doch der jetzige Zustand darf kein Dauerzustand werden“, warnt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Denn die Händler erwarten hohe Umsatzeinbußen, wenn die jetzigen Restriktionen in dieser Form bis zum Herbst bestehen bleiben.