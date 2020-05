Corona-Krise im Rhein-Kreis Neuss : Ein Appell für mehr Ausbildungsplätze

Rhein-Kreis Neuss Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, IHK und Kreishandwerkerschaft Niederrhein schlagen Alarm und wenden sich an die Unternehmen. Sie sollen trotz der Schwierigkeiten durch die Corona-Krise auf Ausbildung setzen.

In einem gemeinsamen Appell richten sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, IHK und Kreishandwerkerschaft Niederrhein zudem an die Unternehmen im Rhein-Kreis, auch im derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfeld an ihrer betrieblichen Ausbildung festzuhalten und, wenn möglich, sogar ihre Kapazitäten in diesem Bereich zu erhöhen. Damit würden jungen Menschen angesichts der durch die Corona-Krise wegbrechenden Ausbildungschancen berufliche Perspektiven an anderen Stellen eröffnet. Diesen Appell hat Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in einem gemeinsamen Rundbrief an die heimischen Betriebe formuliert, den er mit IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz und Marc Peters, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, geschrieben hat. „Auch wenn viele Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Epidemie die wirtschaftlichen Einbußen aktuell spüren, so möchten wir mit ihnen optimistisch und motiviert den Blick in die Zukunft richten“, schreiben Petrauschke, Steinmetz und Peters.