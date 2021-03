Inzidenz im Rhein-Kreis Neuss bei 65,1 : Mann aus Dormagen stirbt an Folgen einer Corona-Infektion

Die Zahl der Corona-Todesopfer ist kreisweit auf 269 gestiegen. Aktuell ist bei 602 Menschen eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen. 49 von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt.

In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 1 611 Testungen vorgenommen worden, in der Vorwoche waren es 1 401. Seit dem 11. März wurden hier insgesamt 54 409 Testungen durchgeführt, von denen bislang 6 454 positiv waren. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.