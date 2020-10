Infektionszahlen im Rhein-Kreis Neuss : Bundeswehr hilft bei Corona-Kontaktverfolgung

Neuss Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Rhein-Kreis Neuss steigt derart rasant, dass die Behörden mit der Kontakt-Nachverfolgung nicht mehr hinterher kommen. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat die Bundeswehr daher um Amtshilfe gebeten – und die Zusage bereits erhalten.

Zudem haben Software-Probleme zuletzt die Arbeit erschwert. Das Robert-Koch-Institut stellt für die Gesundheitsämter und Landesstellen die Software SurvNet zur Verfügung, die zur Erfassung, Auswertung und Weiterleitung der Meldedaten gemäß Infektionsschutzgesetz dient. Laut Kreisgesundheitsamt war der Survnet-Webservice des RKI am 22. Oktober gestört, so dass die damit verknüpften Daten des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) nicht die tatsächliche Corona-Entwicklung wiedergeben. Betroffen seien davon mehr als zehn weitere Kreise und kreisfreie Städte in NRW. Diese sei, so Petrauschke, weitaus dramatischer, als es die Daten zeigen.