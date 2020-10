Corona im Rhein-Kreis Neuss : Gemeinsamer Appell von Landrat und Bürgermeistern

Rhein-Kreis Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln einhalten und soziale Kontakte reduzieren – das sind die zentralen Botschaften, mit denen sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und die Bürgermeister an die Menschen im Rhein-Kreis Neuss wenden.

Bei der Online-Bürgermeisterkonferenz, zu der Landrat Hans-Jürgen Petrauschke am Freitag geladen hatte, war die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie ein zentraler Punkt auf der Tagesordnung. Angesichts der steigenden Infektionszahlen appellieren Landrat und Bürgermeister, Kontakte zu minimieren und sich strikt an Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Es gehe jetzt nicht so sehr um die Frage, was alles noch möglich ist, sondern vorrangig darum, Kontakte außerhalb der eigenen Familie deutlich zu verringern und auch nicht Treffen aus dem öffentlichen Raum in die private Wohnung zu verlagern. Es gehe um solidarisches Handeln. „Jeder der mitmacht, trägt zur jetzt so wichtigen Eindämmung der Pandemie bei.“