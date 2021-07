Corona im Rhein-Kreis Neuss : Ab sofort auch ohne Termin ins Impfzentrum

Das Impfzentrum in der Hammfeld-Halle in Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Im Impfzentrum in der Hammfeld-Halle in Neuss sind zahlreiche Termine frei. Rhein-Kreis und Kassenärztliche Vereinigung reagieren. Wer sich dort impfen lassen möchte, muss nun keinen Termin mehr vereinbaren. Das Prozedere soll so einfach wie möglich sein.

Der Rhein-Kreis Neuss erweitert die Impfmöglichkeiten in seinem gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein betriebenen Impfzentrum in der Hammfeld-Halle am Kreisberufsbildungszentrum in Neuss. Ab sofort können Impfinteressierte zwischen 8 und 20 Uhr auch ohne Anmeldung ins Impfzentrum kommen und sich impfen lassen.

Wer lieber vorplant, kann sich weiter zu einem der in den nächsten zwei Wochen noch zahlreichen freien Impftermine anmelden. Zum Einsatz kommen mRNA-Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna. Terminbuchungen für die freien Termine sind über die Buchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigung möglich: online unter www.116117.de oder telefonisch unter (0800) 116 117 01.

Berechtigt zur Anmeldung wie zur terminlosen Impfung sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab 16 Jahre. Erforderliche Unterlagen für die Impfung im Impfzentrum sind: Personalausweis oder Reisepass, falls vorhanden der gelbe Impfausweis, möglichst in zweifacher Ausfertigung der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für eine mRNA-Impfung (Download möglich unter: www.rhein-kreis-neuss.de/impfzentrum).

Wer über keinen Drucker verfügt, erhält den Bogen auch vor Ort. „Jede Möglichkeit zur Impfung sollte unbedingt genutzt werden, um sich selbst und andere schützen“, appelliert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Nur so könne eine vierte Infektionswelle mit schweren Erkrankungen vermieden werden.

(NGZ)