Aktuelle Zahlen : 6980 Infizierte im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis-Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 6 980 Personen (Vortag: 6 557) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Unverändert 440 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben. Überblick:

Aufgrund seit dem 1. Februar andauernden massiven Störungen in der bundesweiten Pandemie-Software SORMAS können derzeit nicht alle Neuinfektionen erfasst werden. Die tatsächlichen Infektionszahlen sind daher höher. Dabei konnte der Kreis bereits ausschließen, dass Störungen oder Fehler in der lokalen IT-Infrastruktur Ursache für die Probleme sind.



Bei den durch den Kreis beauftragen Anbietern von kostenfreien Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 191 247 Testungen (Vorwoche: 195 260) durchgeführt. Hierbei waren 6 343 (Vorwoche: 5 838) Ergebnisse positiv.



In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Impfteams sind in der vergangenen Woche 2 563 PCR-Testungen (Vorwoche 1 680) vorgenommen worden. Seit dem 11. März 2020 wurden hier insgesamt 115 124 Testungen durchgeführt, von denen bislang 26 941 positiv waren. Diese Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.