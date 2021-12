Corona im Rhein-Kreis Neuss : 2093 Menschen nachweislich infiziert - 25 Omikron-Fälle

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 2093 Menschen (Vortag: 2 244) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. In 25 Fällen wurde die Omikron-Variante festgestellt. Alle Zahlen im Überblick.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 2093 Menschen (Vortag: 2244) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon sind 123 Infizierte (Vortag: 177) vollständig geimpft. Aufgrund ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus befinden sich aktuell 28 Personen (Vortag: 26) in einem Krankenhaus, von denen zwei (Vortag: 2) vollständig geimpft sind. Unverändert 414 Menschen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 175,0 (Vortag: 159,7). Die NRW-Hospitalisierungsrate liegt bei 2,53. Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 396 Fällen (Vortag: 453) die Delta-Variante und in 25 Fällen (Vortag: 14) die Omikron-Variante nachgewiesen. Hierbei gibt es aktuell keinen Hot-Spot. Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung.