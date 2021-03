Wirtschaft im Rhein-Kreis : Spitzenverbände begrüßen Ausbau der Coronatests

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, die Unternehmerschaft Niederrhein und die Unternehmerschaft der Metall- und Elektroindustrie zu Mönchengladbach unterstützen den Appell der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft zur Ausweitung des Testangebots für Beschäftigte.

Zahlreiche Unternehmen führen im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits Testungen ihrer Mitarbeiter durch. „Wir sehen, dass dieses Engagement in den vergangenen Wochen kontinuierlich gesteigert wurde“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Allerdings sind Testungen nicht nur mit Kosten verbunden, sondern auch mit erheblichem organisatorischen Aufwand“, so Kirsten Wittke-Lemm.

Auch am Niederrhein und speziell im Rhein-Kreis haben die Unternehmen in den vergangenen Monaten in großem Maßstab in Hygienemaßnahmen und Unternehmensinfrastruktur investiert, um ihre Belegschaften zu schützen, mobiles Arbeiten zu ermöglichen und das wirtschaftliche Leben aufrecht zu erhalten. „Mit funktionierenden Hygienekonzepten und Pandemieplänen sorgen die Unternehmen tagtäglich dafür, dass der Arbeitsplatz ein vergleichsweise sicherer Ort ist. Zugleich liegt seitens der Wirtschaft ein umfassendes Konzept zur Beschleunigung der staatlichen Impfkampagne durch Betriebsärzte vor“, so Reinhold Schneider, Geschäftsführer der Unternehmerschaft Metall- und Elektroindustrie zu Mönchengladbach.