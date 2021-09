Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Corona fordert ein weiteres Todesopfer

Rhein-Kreis Ein 71-jähriger Mann aus Meerbusch ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 361.

Zahlen Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 573 (Vortag: 546) in Neuss, 184 (186) in Grevenbroich, 160 (156) in Dormagen, 113 (112) in Meerbusch, 104 (102) in Kaarst, 40 (40) in Jüchen, 34 (40) in Korschenbroich und 10 (10) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 89,8 (96,9).