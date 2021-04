Corona im Rhein-Kreis Neuss : Inzidenzwert steigt – ein weiteres Todesopfer

Rhein-Kreis Ein Mann aus Grevenbroich (73) ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 295. Das teilt der Kreis mit.

Aktuell ist im Rhein-Kreis bei 1140 Menschen (Vortag: 1076) eine Corona-Infektion nachgewiesen. Hiervon befinden sich 60 (Vortag: 57) in einem Krankenhaus. Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 394 (Vortag: 385) in Neuss, 276 (275) in Dormagen, 159 (134) in Grevenbroich, 110 (97) in Meerbusch, 79 (69) in Kaarst, 47 (47) in Jüchen, 43 (37) in Korschenbroich und 32 (32) in Rommerskirchen.