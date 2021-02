Rheinland Klinikum : Apotheker und PTAs helfen beim Impfen im Rhein-Kreis

RHEIN-KREIS Apotheker und Pharmazeutisch-Technische Assistentinnen engagieren sich in ihrer Freizeit im Impfzentrum des Kreises, um die Impfdosen vorzubereiten. Mittendrin: ein Team des Rheinland Klinikums um Apothekenleiterin Dr. Julia Potschadel.

„Aus einer Ampulle des Herstellers gewinnen wir sechs Einzeldosen“, sagt Kreis-Vertrauensapotheker Torsten Müller. Diese müssen dann binnen einer Stunde durch die Ärzte an die Patienten verimpft werden. „Darum stellen wir die Impfstoffe immer nur unmittelbar vor dem Verbrauch her“, erklärt Dr. Julia Potschadel und betont: „Hier wird immer nur der Tagesbedarf an Impfstoff angeliefert – zu wechselnden Zeiten und unter strenger Bewachung. Und alles, was wir bekommen, geht direkt an die Impfkandidaten.“