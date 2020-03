Auszeichnung im Rhein-Kreis : Ehrenamtspreis für zwei Lebensretter

Rhein-Kreis Christoph Claßen und Thomas Tscheuschner vom Landrat auf Schloss Dyck ausgezeichnet.

Herausragende Leistungen im Ehrenamt haben eine besondere Würdigung erfahren: Auf Schloss Dyck in Jüchen hat der Rhein-Kreis seinen Ehrenamtspreis im Bereich Feuerwehr, Rettungswesen und Katastrophenschutz verliehen. Christoph Claßen und Thomas Tscheuschner von der DLRG wurden für ihren außerordentlichen, lebensrettenden Einsatz am und auf dem Rhein geehrt.

„Dort, wo Leib und Leben unmittelbar geschützt werden, hat das Ehrenamt eine ganz besondere Bedeutung. Zahlreiche Einsatzkräfte stehen bei uns 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, im Dienst für unsere Sicherheit und für unsere Gesundheit ehrenamtlich und unentgeltlich. Sie sind deshalb Vorbilder und verdienen unseren Respekt, unseren Dank und unsere Anerkennung“, sagte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Christoph Claßen (29) und Thomas Tscheuschner (38) wurden vor allem als Lebensretter gewürdigt. Im Sommer 2018 mit dem Hitze-Rekord nutzten gegenüber der mobilen DLRG-Wachstation Neuss viele Menschen eine inoffizielle Badestelle am Himmelgeister Rhein-Ufer. Während einer Übungsfahrt wurden Strömungsretter Claßen und Bootsführer Tscheuschner auf drei Kinder aufmerksam, die dort in einen gefährlichen Strudel geraten waren. Zwei Jungen (fünf und sechs Jahre) und ein Mädchen (acht Jahre) kämpfen verzweifelt um ihr Leben. Durch das ebenso beherzte wie geschickte Eingreifen der Preisträger konnten die Kinder gerettet werden.

Nur zwei Wochen später konnte Thomas Tscheuschner am gleichen Ufer eine Frau mit Atemstillstand erfolgreich wiederbeleben. „Sie waren zur rechten Zeit am richtigen Ort“, so der Landrat in seiner Laudatio. Das allein reiche aber nicht, um Menschenleben zu retten. Es gehöre viel Mut, Besonnenheit, körperliche Fitness und Spezialwissen dazu, um so handeln zu können. Für ihren besonderen Einsatz waren Claßen und Tscheuschner auch bereits mit dem Nivea-Preis für Lebensretter der DLRG ausgezeichnet worden.