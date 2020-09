„Check In Berufswelt“ im Rhein-Kreis Neuss : Infos über Ausbildung und Studium

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Claudia Trampen weisen auf die „Check In Berufswelt“ hin. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Jugendliche, die sich für eine Ausbildung 2021 interessieren, erhalten bei der „Check In Berufswelt“ einen Überblick über Ausbildungs- und Studienangebote in der Region. Am 8. Oktober findet die Veranstaltung sowohl in Präsenzform als auch virtuell im Rhein-Kreis Neuss statt.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ruft die Jugendlichen dazu auf, diese Veranstaltung zu nutzen, um ins Berufsleben hinein zu schnuppern: „Berufsorientierung ist auch während der Corona-Pandemie enorm wichtig, und die ,Check In Berufswelt’ bietet eine tolle Möglichkeit, um Kontakt mit Ausbildungsbetrieben aufzunehmen.“

Über eine interaktive Karte finden Interessierte Unternehmen und Betriebe, die in der Region in verschiedenen Branchen ausbilden. Am 8. Oktober können die Schüler von 13 bis 17 Uhr die Betriebe entweder vor Ort besuchen oder mit Ausbildungsleitern und Auszubildenden über die Videochatfunktion ins Gespräch kommen. Vorab können sie bei einigen Unternehmen einen festen Termin für das Gespräch buchen – so auch beim Rhein-Kreis: Ausbildungsleiterin Annika Geppert informiert an diesem Tag telefonisch und per E-Mail über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Kreisverwaltung sowie in den Bereichen Fachinformatik, Vermessungstechnik und Bauzeichnen.

Veranstalter der „Check In Berufswelt“ sind die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, die Arbeitsagentur, Kommunen, Hochschulen und Kreishandwerkschaften in der Region sowie weitere Partner. Alle Infos zu der Veranstaltung, die vom 5. bis 8. Oktober in Mönchengladbach, im Kreis Viersen, in Krefeld und im Rhein-Kreis Neuss stattfindet, finden sich unter www.checkin-berufswelt.net.

(NGZ)