Senioren-Union im Rhein-Kreis : Heveling: „Wo bleibt die politische Zeitenwende?“

Der Kreisvorsitzende Ansgar Heveling berichtete den Mitgliedern der Senioren-Union auch über die Arbeit in Berlin. Foto: CDU

Rhein-Kreis Neuss Der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete sprach bei der Kreis-Senioren-Union. Besonders kritisch setzte er sich mit der Ukraine-Politik der Bundesregierung auseinander. Dieses Land kämpfe um seine nackte Existenz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Krieg in der Ukraine beherrschte auch die Mitgliederversammlung der Kreis-Senioren-Union im Neusser Marienhaus, wo Ansgar Heveling als neuer CDU-Kreisvorsitzender Stellung nahm zu Kampfhandlungen, Boykottmaßnahmen – und was sich daraus für die deutsche Bevölkerung entwickeln kann. Vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches habe die Bundesregierung zwar eine politische Zeitenwende angekündigt, so der Bundestagsabgeordnete, doch nun stehe sie bei Waffenlieferungen und Wirtschaftsembargo schon wieder auf der Bremse. Dieses um seine nackte Existenz kämpfende Land benötige mehr Unterstützung, denn die Ukraine wolle den Anschluss an die Demokratien behalten, betonte Heveling.

In seinem Bericht aus Berlin ging er ferner auf die Neuaufstellung von Partei und Bundestagsfraktion ein und erwähnte auch die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm. Man müsse die Zeit in der Opposition nutzen, so Heveling, „um den Wählern deutlicher zu zeigen, für welche Programmatik wir stehen“. Die rege Diskussion im Anschluss zeigte, dass vielen die neue Marschrichtung noch nicht klar ist.

Hauptredner der Versammlung war aber Oliver Franz, der Chefarzt der Geriatrie im Rheinland Klinikum Neuss. Er schilderte auf Einladung der Kreisvorsitzenden Ursel Meis, wie in der geriatrischen Klinik alterstypische Erkrankungen erkannt und ganzheitlich behandelt werden. Das war eine Steilvorlage für Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der in einem Grußwort versichern konnte: „Im Rhein-Kreis Neuss erfolgt eine ortsnahe, bedarfsgerechte, leistungsfähige und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung.

Last but not least wurde beim Top „Wahlen“ Agnes Meuther, SU-Vorsitzende in Dormagen, als Beisitzerin neu in den Kreisvorstand der Senioren-Union berufen.

(NGZ)