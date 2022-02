CDU im Rhein-Kreis Neuss : Sven Ladeck führt die CDU im Kreistag

Sven Ladeck (l.) übernimmt die Aufgabe von Dieter Welsink. Foto: CDU

Rhein-Kreis Bei ihrer Haushaltsklausur vollzog die Union einen Wechsel an der Fraktionsspitze. Dieter Welsink, der die größte Fraktion im Kreistag seit 2009 geführt hat, trat nicht mehr an. Er verfolgt neue Pläne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem schon vollzogenen Wechsel an der Spitze des CDU-Kreisverbandes folgte am Wochende ein weiterer Neuanfang: Auf Dieter Welsink, der schon im Oktober mit Hinweis auf berufliche Gründe und einen Lehrauftrag an der Rheinischen Fachhochschule in Köln seinen Rückzug vom Amt des Vorsitzenden der Kreistags-Fraktion angekündigt hatte, folgt Sven Ladeck. Der 31-jährige Kaarster und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses für Soziales und Wohnen wurde bei der Haushaltsklausur der Christdemokraten mit 96 Prozent der Stimmen gewählt.

Die Stimmabgabe erfolgte digital und muss noch schriftlich per Briefwahl bestätigt werden. Er rechne am Donnerstag mit einem rechtsverbindlichen Ergebnis, sagt Welsink, der dem Kreistag seit 18 Jahren angehört und die Fraktion seit 2009 führte. Der Neusser kündigte an, seine Aufgaben in den Fachausschüssen weiter wahrnehmen und die Fraktion in den von ihm initiierten Projekten im Sport und im Gesundheitswesen weiter engagiert unterstützen zu wollen.

Den Übergang an der Fraktionsspitze kommentierte Welsink zufrieden und sprach von einem Generationswechsel. „Mit diesem tollen Ergebnis hat die Fraktion mir den Wechsel zurück in die Mannschaft sehr leicht gemacht.“ Auch Ladeck, einziger Bewerber für dieses Amt, ließen 96 Prozent Ja-Stimmen nicht unbeeindruckt: „Der Verantwortung meiner Position bin ich mir bewusst und blicke mit Respekt und Tatendrang auf meine neuen Aufgaben“, sagte er. Ihn freue auch der starke Rückhalt der Fraktion. „Er bestärkt mich in meiner Entscheidung.“

Bei der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden wurden Barbara Brand (Dormagen), Heiner Cöllen (Neuss) und Wolfgang Wappenschmidt (Korschenbroich) in ihrer Funktion bestätigt. Neu hinzu kam Thomas Klann. Der Neusser gehört zur Riege der Abgeordneten, die erst 2020 in den Kreistag kamen. Beisitzer sind Dilek Haupt (Kaarst), Birte Wienands (Meerbusch), Norbert Gand (Grevenbroich), Thomas Welter (Jüchen) Stefan Arcularius, Dominique Lindow und Andreas Werhahn (alle Neuss). Damit sei der Vorstand ein Spiegelbild der vielfältigen Kreisgemeinschaft, sagt Ladeck.

Mit Blick auf den Haushalt beriet die Fraktion eine ganze Reihe von Initiativen, die nun mit den Partnern von FDP und UWG/Freie Wähler abgestimmt werden sollen. Das Gesamtpaket soll den Finanzausschuss am 15. März beschäftigen.

(-nau)