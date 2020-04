Rhein-Kreis Neuss : CDU nennt Chaos im Schienenverkehr unzumutbar

Rhein-Kreis VRR soll Umleitungen und Ausfälle der Linien RE 4, RE 13 und den Ausfall des RRX für Neuss und Dormagen erklären.

Wegen Gleis- und Brückenbauarbeiten kann der Regionalexpress 6, der im Dezember von dem Verkehrsunternehmen National Express übernommen und mit der Bezeichnung RRX betrieben wird, bis Ende 2022 nun doch nicht die Bahnhöfe in Neuss und Dormagen ansteuern. Das ist aber nur eine kurzfristig bekannt gewordene Einschränkung im Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV), die am Wochenende den CDU-Kreistagsabgeordneten Heiner Cöllen an den Schreibtisch getrieben hat. „Diese neuerlichen Einschränkungen stellen für die Kunden mehr als unzumutbare Maßnahmen dar“, sagt Cöllen, der die Kreis-CDU im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) vertritt. „Es kann nicht sein, dass ein Kreis mit 450.000 Einwohnern und die Großstadt Neuss, in der 160.000 Menschen leben, erst unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahmen von der partiellen Stilllegung des SPNV erfährt“, sagt er – und hat das genauso dem VRR geschrieben. „Ich habe um schnellstmögliche Aufklärung gebeten“, sagt Cöllen.