Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl im Rhein-Kreis Neuss : CDU setzt erneut auf Landrat Petrauschke

„Wurfblumen“ für den Kandidaten. Heike Troles, Landtagsabgeordnete aus Grevenbroich, gratuliert Hans-Jürgen Petrauschke als frischgebackenen Landratsbewerber der CDU mit einem bunten Strauß, den sie ihm von der Bühne aus zu wirft. Foto: Anja Tinter

Rhein-Kreis Neuss Hans-Jürgen Petrauschke soll zum dritten Mal Chef im Kreishaus werden. Die Christdemokraten stellten den 64 Jahre alten Volljuristen am Samstag in Meerbusch mit einem Votum von 95 Prozent für die Wahl am 13. September auf.