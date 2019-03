Rhein-Kreis Neuss - Etat für 2019 und 2020 verabschiedet : Schwarz-Gelb trägt den Doppelhaushalt

Foto: Kirschstein, Frank

Rhein-Kreis CDU und FDP folgen Landrat Petrauschke und verabschieden einen Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020. Das Gesamtvolumen liegt jeweils über einer halben Milliarde Euro. Bürgermeister und Opposition üben heftige Kritik.

Politik und Verwaltung im Kreishaus sowie in den acht Rathäusern der kreisangehörigen Städte und Gemeinen können oder müssen – je nach Sichtweise – in den kommenden beiden Jahren mit einem „Doppelhaushalt“ arbeiten, der in Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen ist und wie schon erstmals im Vorjahr erneut mit seinem Volumen die Marke von einer halben Milliarde Euro übertreffen wird: 501,9 Millionen sind für das laufende Jahr veranschlagt; 533,7 Millionen sollen es 2020 sein. Das beschloss der Kreistag am frühen Mittwochabend in Grevenbroich mit den Stimmen der Mehrheitskoalition von CDU und FDP, mit der auch noch Markus Rossdeutscher (Freier Demokratischer Bund) votierte und bei Enthaltung der Fraktion UWG/Die Aktive.

Dieter Welsink (CDU) lobte das Zahlenwerk, das Ergebnis einer „soliden Arbeit“ sei. Es biete die „finanzielle Handlungsfähigkeit“ für den Kreis, auch weil in den vergangenen zehn Jahren der Schuldenberg von Schwarz-Gelb konsequent abgebaut worden sei. Zum Jahresende 2020 wird der Schuldenstand bei 22,7 Millionen Euro liegen; 86 Millionen seien es 2009 gewesen. So stehe der Haushalt für Verlässlichkeit und Transparenz und schaffe Vertrauen. Der CDU-Fraktionschef zufrieden: „Selten gab es weniger Kritik am Haushaltsentwurf des Kreises als in diesem Jahr.“

Foto: Rhein-Kreis Neuss

Info Eckdaten zum Haushalt des Rhein-Kreises Neuss Gesamtvolumen 2019: 501,9 Millionen Euro, 2020: 533,7 Millionen (2018: 504,4 Millionen) Hebesatz 2019: 35,1 Prozent, 2020: 36,5 Prozent (2018: 39,0) Kreisumlage, Aufwendungen der Kommunen, 2019 245,1 Millionen Euro, 2020: 264,8 Millionen (2018: 300 Millionen) Schuldenstand Ende 2020: 22,7 Millionen (2010: 78,5 Millionen) Größte Investitionen Straßenbau 8,4 Millionen (2019); 3 Millionen Wohnungsbaugesellschaft

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) hatte den Etatentwurf im Dezember eingebracht. Kein Wunder, dass er die Verabschiedung positiv kommentierte: „Hierdurch erhalten die Kommunen und andere Institutionen Planungssicherheit, in welcher Höhe sie mit Zuwendungen rechnen können.“ Zudem reduziere sich der Verwaltungsaufwand erheblich. Neben dem Rhein-Kreis haben kreisweit die Stadt Dormagen und die Gemeinde Rommerskirchen mit den SPD-Bürgermeistern Erik Lierenfeld und Martin Mertens an der Spitze einen Doppelhaushalt beschlossen. Zudem, so Petrauschke, „arbeiten auch der Landschaftsverband sowie zahlreiche Kreise, Städte und auch sechs Bundesländer mit einem Doppelhaushalt.“

Foto: Rhein-Kreis Neuss

Wer die zweieinhalbstündige Generaldebatte im Kreishaus verfolgte, der konnte Welsinks Fazit nachvollziehen. Die Kritik der Opposition war zwar unüberhörbar, aber sie zielte weniger auf den Haushalt an sich als vielmehr auf das Verfahren. Noch deutlicher als Rainer Thiel (SPD) formulierte es Hans Christian Markert (Bündnis 90 / Die Grünen). Da es im kommenden Jahr, im Jahr der Kommunalwahl, keine „formalen und ausführlichen Haushaltsberatungen“ geben werde, falle es den „Fraktionen jenseits von CDU und FDP ... noch schwerer mit zu gestalten und auch zu kontrollieren.“