Gärten und Parks im Rhein-Kreis Neuss : Auf den Spuren der Gartenkunst

Rhein-Kreis Das Buch „Gärten und Parks im Rhein-Kreis Neuss“ nimmt seine Leser auf eine Entdeckungstour ins Grüne mit. Neben bekannten Höhepunkten wie der Museumsinsel Hombroich oder Schloss Dyck gibt es auch Geheimtipps.

Waldluft im Neusser Stadtteil Selikum schnuppern und dabei uralten Mammut-, Taschentuch- und Tulpenbäumen begegnen; im Korschenbroicher Ortsteil Glehn ein Herrenhaus aus der Renaissance mit Garten und Wassergraben bestaunen oder in Grevenbroich einen Spaziergang machen auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau aus dem Jahr 1995: „Der Rhein-Kreis hat in Sachen Gartenkunst einiges zu bieten“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.

Damit Grünanlagen-Interessierte einen besseren Überblick über die historisch gewachsene Gartenkunstkultur erhalten, hat der Rhein-Kreis nach Büchern über Schlösser und Burgen sowie Klöster und Kirchen jetzt ein Werk zu sehenswerten, teils mehr, teils weniger bekannten privaten und öffentlichen Parks und Gärten zusammengestellt. In dem großzügig bebilderten Werk werden insgesamt 35 Grünanlagen aus unterschiedlichen Epochen und mit unterschiedlichen Funktionen gezeigt, unterteilt in Burgen-Gärten, städtische Parkanlagen, Klostergärten und „Gärten des Ursprungs“.

In letzterer Rubrik sind etwa der Tannenbusch in Dormagen, die Vollrather Höhe in Grevenbroich oder der Tuppenhof in Kaarst vertreten. „Neben den offensichtlichen Highlights, dem Schloss Dyck, der Museumsinsel Hombroich oder dem ,Haus Meer’ habe ich im Rhein-Kreis Neuss auch kleine und daher oftmals weniger bekannte Gärten kennengelernt, die Aufmerksamkeit verdienen“, sagt Buchautor Frank Maier-Solgk. Der Düsseldorfer Publizist, Kunsthistoriker und Philosoph schreibt seit Jahrzehnten Bücher über Gärten und hat bei seinen Recherchen im Rhein-Kreis „Ansätze eigenständiger Gartentypen“ feststellen können.