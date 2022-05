Landtagswahl 2022 im Rhein-Kreis Neuss : So viele Briefwähler wie nie bei einer Landtagswahl

Viele Menschen im Kreis nutzen die Briefwahl. Foto: Uli Preuss

Rhein-Kreis Die Möglichkeit der Briefwahl ist bei der Landtagswahl 2022 im Rhein-Kreis Neuss besonders gefragt. Was dabei so kurz vor dem Wahl-Tag am 15. Mai beachtet werden sollte.

Bei der Landtagswahl am 15. Mai zeichnet sich ein hoher Anteil an Briefwählern ab. Bislang 96.719 Wahlberechtigte haben ihre Briefwahlunterlagen in den Wahlämtern der kreisangehörigen Kommunen beantragt und auf dem Postweg erhalten. Dies sind so viele wie nie zuvor bei einer Landtagswahl und entspricht einer Briefwahlquote von 29,15 Prozent der insgesamt 331.833 Wahlberechtigten im Kreisgebiet. Das teilt der Rhein-Kreis mit.

Bei der letzten Landtagswahl lag die Quote der Briefwähler bei 15 Prozent, während bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr kreisweit etwas mehr als 41 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme auf dem Postweg abgegeben haben. Die Zahl der Briefwähler verteilt sich wie folgt auf die Städte und die Gemeinde: Neuss 29.831 (27,5 Prozent der Wahlberechtigten), Dormagen 12.657 (27,1 Prozent), Grevenbroich 14.787 (31,2 Prozent), Kaarst 9397 (28,9 Prozent), Meerbusch 13.000 (31,5 Prozent), Jüchen 5196 (28,3 Prozent), Korschenbroich 8414 (31,1 Prozent) und Rommerskirchen 3437 (32,6 Prozent).

Wer noch seine Briefwahlunterlagen beantragen möchte, sollte sich damit beeilen, damit die Unterlagen, die vom Wahlamt verschickt werden, noch rechtzeitig zu Hause eintreffen. Eine Beantragung ist noch möglich bis Freitag, 13. Mai, 18 Uhr. In Ausnahmenfällen, wie beispielsweise bei einer plötzlichen Erkrankung, die den Weg in das Wahlbüro nicht möglich macht, kann der Wahlschein noch bis 15 Uhr am Wahlsonntag beantragt werden.

Bis Sonntag um 18 Uhr können Briefwähler die Unterlagen noch im Hausbriefkasten des jeweils zuständigen Rathauses einwerfen oder im Wahlamt abgeben. Dabei muss auf die Hinweise auf dem Briefumschlag geachtet werden, wo genau die Abgabe erfolgen kann. Der Wahlbrief muss zwingend am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der zuständigen Stelle vorliegen, da dann die Wahl endet. Eine Zustellung mit der Post ist laut Rhein-Kreis nur sichergestellt, wenn die Unterlagen spätestens am Donnerstag, 12. Mai, zur Post gebracht werden.

(NGZ)