Botschafter besucht den Rhein-Kreis Neuss: Kolumbien wirbt um Investitionen

Rhein-Kreis Der kolumbianische Botschafter Hans-Peter Knudsen kennt den Rhein-Kreis Neuss bestens. Nun hat er die Region besucht. Das Ziel: Die wirtschaftlichen Beziehungen sollen ausgebaut werden. Beide Seiten sollen profitieren.

Die Reise nach NRW nutzt Hans-Peter Knudsen auch, um alte Freund- und Bekanntschaften zu pflegen. Den Rhein-Kreis Neuss kennt der kolumbianische Botschafter, der im Dezember 2018 seine Akkreditierung durch Bundesaußenminister Heiko Maas erhielt, noch bestens aus seiner Zeit bei Proexport. Von November 2000 bis Januar 2003 leitete Knudsen (59) das kolumbianische Außenhandelsbüro in Deutschland, in dieser Zeit lernte er zum Beispiel den damaligen Landrat Dieter Patt und Jürgen Steinmetz, heute Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, kennen. „Es gibt eine lange und sehr erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem Rhein-Kreis, NRW und Kolumbien“, sagt Knudsen. Vor allem aber sollen die wirtschaftlichen Beziehungen ausgebaut werden.

Dazu knüpft der Botschafter neue Kontakte und nutzt sein Netzwerk. Wenn es darum geht, Brücken über den Atlantik zu bauen, wird das Fundament durch persönliche Kontakte schließlich fester. Knudsen hat an diesem Tag daher zunächst Stephan Holthoff-Pförtner, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, getroffen und die Biotechnologie-Organisation Bioriver in Düsseldorf besucht. Anschließend sitzt er im Atelier von Dieter Patt auf Gut Gnadental in Neuss mit dem Landrat a.D. sowie IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz und Unternehmer David Zülow zusammen.