Evangelische Kirche in Neuss : Die Gemeinde Norf-Nievenheim wird geteilt

Norf/Rosellen 60 Jahre waren die derzeit 7500 evangelischen Christen in der Gemeinde Norf-Nievenheim gemeinsam auf dem Weg, ab dem 1. Januar marschieren sie getrennt.

Die Arbeit in Nievenheim kann bruchlos fortgesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Pfarrerin Daniela Meyer-Claus bleibt, und für die Wahl eines Presbyteriums, die im Herbst gescheitert war, stehen genug Kandidaten zur Verfügung. In den Pfarrbezirken Norf und Rosellen sieht sie Situation gänzlich anders aus. Thorsten Schmidt, Pfarrer an der Friedenskirche in Norf, sowie Karin Oehlmann, vertretungsweise an die Trinitatiskirche in Rosellen beordert, werden sich im Herbst anderen Aufgaben zuwenden. Für eine Übergangszeit wird ab Oktober ein neuer Pfarrer zur Verfügung stehen, der den Prozess der Teilung begleiten wird. Ein Priester sei benannt, sagt Angela Rietdorf vom Kirchenkreis Gladbach-Neuss, doch werde dieser nicht der endgültige Pfarrer sein. Der müsse durch ein Presbyterium bestimmt werden – das erst noch gefunden und gewählt werden muss.