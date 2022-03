Betrug im Rhein-Kreis Neuss : Abzocke über das Telefon - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei im Rhein-Kreis warnt vor Trickbetrügern. Seit einigen Tagen mehren sich die Anzeigen wegen versuchter und auch vollendeter Betrugsstraftaten via Messenger-Diensten.

Letztmalig am Donnerstag, 17. März, wurde eine Seniorin aus Dormagen Opfer der unbekannten Täter und überwies einen vierstelligen Geldbetrag in dem Glauben, ihren Sohn finanziell zu unterstützen.

"Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer" heißt es in den Kurznachrichten, die derzeit via WhatsApp, aber möglicherweise auch über andere Messenger-Dienste, versendet werden. Der Polizei liegen inzwischen mehrere Anzeigen vor, weil Angeschriebene von der vermeintlichen Tochter / dem vermeintlichen Sohn im Folgenden in einen kurzen Chat verwickelt und dann um die Begleichung einer Versandhandelsrechnung (in mehreren Fällen exakt 2.947,27 Euro) gebeten wurden. Zum Teil gibt es unter den angezeigten Fällen auch solche, bei denen das Betrugsopfer in guter Absicht das Geld an die mitgeteilten Kontodaten überwies und nun möglicherweise auf dem Schaden sitzen bleibt.