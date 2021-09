Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : Dresen fördert die Check-In-Days

Rhein-Kreis Die Aktion bietet Berufsorientierungsangebote für junge Menschen – auch im Rhein-Kreis. Bei Dresen in Neuss wurde jetzt das Kampagnen-Fahrzeug vorgestellt.

Die Dresen-Gruppe aus Neuss stellt der Check-In-Berufswelt in diesem Jahr einen rein elektrischen e-Corsa als Kampagnenfahrzeug zur Verfügung. Im Zusammenhang mit den Check-In-Days wird zwischen dem 15. und dem 30. September unter dem Slogan „Mach dir dein eigenes Bild“ ein Fotowettbewerb stattfinden. Das Auto wird in diesem Zeitraum an verschiedenen Orten im Kreis zu finden sein. Schüler sowie junge Leute, die an einem Ausbildungsberuf interessiert sind, erwarten verschiedene Preise, wenn sie ein Bild mit dem Auto bei „Check In“ hochladen.