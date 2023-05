Berufsfindung im Rhein-Kreis Neuss Unternehmen auf der Suche nach Azubis

Das Publikum besteht aus jungen Menschen, deren Schullaufbahn sich in absehbarer Zeit dem Ende näht. Insgesamt um die 1000 werden es gewesen sein, die sich bei der „Check In“-Berufswelt im „Gare du Neuss“ über ihre beruflichen Möglichkeiten informiert haben, schätzt Veranstalter Thomas Feldges. Wie wichtig Veranstaltungen dieser Art – vor allem aus Unternehmenssicht – sind, macht die gleiche Zahl deutlich. „Im Umkreis von 20 Kilometern rund um Neuss sind noch etwa 1000 Lehrstellen für dieses Ausbildungsjahr zu besetzen“, weiß Daniela Perner: „Für die Schüler ist das natürlich eine gute Nachricht, für die Unternehmen weniger, es bedeutet weniger Planungssicherheit, wenn jetzt noch nicht klar ist, ob sie ihre Lehrstellen besetzen können.“ Mit der „Check In“-Berufswelt, die die IHK neben weiteren Akteuren mit initiiert, soll es Schülern so einfach wie möglich gemacht werden, sich einen Eindruck von verschiedenen Berufsbildern zu machen. 51 Unternehmen waren am Donnerstag vertreten. „Mit ganz wenigen Ausnahmen haben alle versichert, dass sie auch jetzt noch Azubis für dieses Jahr suchen“, so Perner. Das sei eine große Veränderung im Vergleich zu früheren Jahren, weiß sie: „Die Ausbildungsverträge waren im Herbst, spätestens im Januar oder Februar geschlossen.“ Selbst die beliebten Ausbildungsgänge wie Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen oder Industriekaufleute lösen nicht mehr den Run aus wie früher. Ein Grund liege darin, dass viele Schulabgänger das Studium einem Ausbildungsgang vorzögen. „Wenn man sich die Abbrecherquoten ansieht, ist das aber nicht immer eine gute Entscheidung“, so die IHK-Geschäftsführerin.