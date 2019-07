Radwandern im Rhein-Kreis Neuss : Natur und Kultur mit dem Rad erleben

Am Niederrheinischen Radwandertag nehmen erfahrungsgemäß rund 30.000 Menschen teil. Eine der Startpunkte ist auch in diesem Jahr wieder auf dem Markplatz in Grevenbroich. Foto: Tinter, Anja (ati)

Trocken und 22 Grad – beste Wetterbedingungen für eine Fahrradtour sind für Sonntag, 7. Juli, angekündigt. Ziele und Routen für erlebnisreiche Ausflüge gibt es reichlich – 85 markierte Routen stehen beim 28. Niederrheinschen Radwandertag am Sonntag von 10 bis 17 Uhr bereit.

Organisator des Events, das unter dem Motto „Kultur in der Natur“ steht, ist die Niederrhein Tourismus GmbH. Die Radwanderung kann mit vielen Besuchsmöglichkeiten und Veranstaltungen verknüpft werden.

Ausgedehnte Touren für trainierte Radfahrer sind ebenso vorbereitet wie kürzere Ausflüge für die Familie. Startpunkte und Stempelstellen sind über das Kreisgebiet verteilt. Für die Neusser Start- und Zielstelle am Kinderbauernhof in Selikum zeichnet Neuss Marketing verantwortlich. Fünf Rundstrecken führen am Kinderbauernhof vorbei, dort wartet zudem ein abwechslungsreiches Programm: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Cub und die Radstation sind etwa dabei, de Polizei bietet die Möglichkeit, Fahrräder codieren zu lasen. Der Heimatverein Reuschenberg bietet um 14 Uhr eine kostenfreie Führung durch das Baummuseum an. Um 11 Uhr startet ein Rundgang durch Selikum (zehn Euro pro Person, Anmeldung bis Samstag bei der Tourist-Information unter 02131 4037795)

Info Hinweise zum Radwandertag Termin Sonntag, 7. Juli, von 10 bis 17 Uhr Touren Insgesamt 85 am Niederrhein und in den Niederlanden. Tombola Wer zwei Stempel auf der Startkarte vorweisen kann, nimmt an einer zentralen Tombola teil. Info Broschüre mit Routen unter www.niederhein-tourismus.de/radwandertag.

In Grevenbroich kann, wie der ADFC erläutert, zu sechs Touren gestartet werden. Eine Startstelle ist am Marktplatz – im nahegelegenen Museum der Niederrheinischen Seele haben Teilnehmer des Radwandertages dann freien Eintritt, um 11 Uhr beginnt eine Führung. Um 14 Uhr startet eine Führung durch den Ian-Hamilton-Finlay-Park. Die zweite Startstelle ist am Kloster Langwaden. Dort gibt es laut ADFC um 15 Uhr eine Führung, zudem ist die Ausstellung „Rad und Kunst“ zu sehen. In Jüchen ist der Start auf dem Marktplatz, um 12 Uhr beginnt im Ortszentrum zudem die „Sommersause“, das Stadtfest. In Korschenbroich wird an der Sebastianusstraße gestartet, dort ist das Brunnenfest ab 11 Uhr im Ort ein attraktives Etappenziel. In Kaarst ist am Tuppenhof in Vorst die Start- und Stempelstelle, dort wird ab zwölf Uhr Brot gebacken.