Rhein-Kreis Neuss: "Bei uns ist Sport mehr als eine Nebensache"

Rhein-Kreis Neuss Auf der Sportlerehrung des Rhein-Kreises in der Neusser Wetthalle wurden über 100 herausragende Athleten ausgezeichnet.

Vielen mag der Sport nicht als erstes - und vielleicht auch nicht als zweites - in den Sinn kommen, wenn sie über den Rhein-Kreis nachdenken. Und doch stellte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke auf der Sportlerehrung in der Neusser Wetthalle energisch fest: "Sport ist hier mehr als eine Nebensache. Er steht bei uns ganz oben." Über 100 Deutsche Meister, Welt- und Europameister, die gestern Abend ausgezeichnet wurden, gaben ihm recht.

Als Vorbild in Sachen Jugendarbeit kann durchaus der SV Glehn gelten, dessen Fußballabteilung vor allem in Sachen Mädchensport Maßstäbe setzt. Stellvertretend wurde Jugendleiter Norbert Jurczyk für seine "herausragenden Leistungen und Tätigkeiten" mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. "Auch wenn Jurczyk mit seinen 46 Jahren vielleicht noch ein bisschen jung ist, um für sein Lebenswerk geehrt zu werden, hat er in Glehn Beachtliches geleistet", sagte Petrauschke und führte aus: "Er legt als Familienvater großen Wert darauf, dass alle Kinder, die Fußball spielen wollen, beim SV Glehn eine sportliche Heimat finden."

Der stolze Jurczyk hatte in Zeiten, in denen die Bereitschaft zum Ehrenamt so gering wie nie ist, allerdings auch noch eine Botschaft an die Politik auf Lager: "Wir neigen dazu, unseren Alltag zu professionalisieren. Und wenn Vereinen wegen einer neuen Datenschutzverordnung auf einmal Strafen von 50.000 Euro drohen oder Mütter zum Sportfest keine Waffeln mehr backen dürfen, weil die Inhaltsstoffe nicht klar gekennzeichnet sind, dann kann ich jeden verstehen, der keine Lust mehr auf das Ehrenamt hat."