Befahrung des Rhein-Kreis Neuss startet Kamera-Autos erstellen vom Kreis einen „Digitalen Zwilling“

Cyclomedia selbst habe ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung personenbezogener Daten, teilt der Kreis weiter mit. Dabei geht es um die Registrierung und Verarbeitung von Straßenfotos in einer Datenbank, um diese Aufnahmen – unter strengen Auflagen – öffentlichen und privaten Organisationen zur Verfügung zu stellen. Cyclomedia hat sich darauf spezialisiert, großräumige und systematische Abbildungen – also den digitalen Zwilling – der Umgebung auf Grundlage von 360 Grad-Panoramabildern anzubieten.