Neuss und Wuxi - Schulpartnerschaft seit 2007 : Berufskolleg schlägt die Brücke nach China

Rhein-Kreis Delegation des BBZ Weingartstraße Neuss besuchte ihre Partnerschule in Wuxi. Es gibt gemeinsame Projekte.

Junge Chinesen sind ehrgeizig. Zu dieser Erkenntnis kommen Schüler des Berufsbildungszentrus (BBZ) Weingartstraße in Neuss, die jetzt die Ergebnisse eines gemeinsamen Projektes mit Schülern ihrer Partnerschule in der ostchinesischen Stadt Wuxi präsentierten. Unter der Leitung von Sigrid Thomas, Elke Stölting und Joachim Wolff recherchierten die Neusser Schüler gemeinsam mit ihren chinesischen Partnern, was junge Menschen in beiden Ländern motiviert und welche Rolle dabei Trainer, Lehrer und Ausbilder aber auch die Mannschaft, das Klassenteam oder die Arbeitsgruppe beim sportlichen, schulischen oder beruflichen Erfolg spielen.