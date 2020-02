BBZ Weingartstraße in Neuss : Berufskolleg bietet neuen Ausbildungsgang an

Rhein-Kreis Die Fachschule für Wirtschaft am Berufsbildungszentrum (BBZ) Weingartstraße will zum kommenden Schuljahr einen neuen Bildungsgang mit dem Schwerpunkt „Absatzwirtschaft“ einrichten.

Einstimmig votierten die Mitglieder des Kreisschulausschusses für den Antrag, der im März im Kreistag entschieden wird. Gedacht ist das neue Angebot für diejenigen, die eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung haben und mindestens ein Jahr berufliche Praxis in diesem Beruf vorweisen können. Dazu gehören nicht nur Berufstätige aus dem Einzelhandel, sondern auch Groß- und Außenhändler, Automobil-, Bank- und Speditionskaufleute sowie Kaufleute für Büromanagement. Drücken müssen sie weitere drei Jahre (sechs Semester) die Schulbank, und zwar am Abend und an den Samstagen. Ihren Abschluss erhalten sie danach als „Staatlich geprüfter Betriebswirt/Betriebswirtin“. 2400 Unterrichtsstunden sind in den drei Jahren vorgesehen mit Fächern wie BWL, Mathematik, Englisch, Deutsch, VWL, Wirtschaftsinformatik, Personal- und Rechnungswesen und natürlich Absatzwirtschaft. Darin allein sind 480 Stunden geplant. Für die Schüler ist dieser Bildungsgang kostenlos, wie BBZ-Schulleiter Dieter Bullmann auf Nachfrage eines Ausschussmitgliedes betonte. Wichtig auch: Alle Fächer können von den vorhandenen Kollegen unterrichtet werden. Und: Wegen der Unterrichtszeiten reichen die notwendigen Klassen- und Fachräume aus. Vorgesehen ist zunächst ab dem Schuljahr 2020/21 eine Klasse zu bilden. Die Option einer zweiten Klasse besteht aber. Eine Konkurrenz zu anderen Schulen, heißt es in dem Antrag, sei linksrheinisch nicht zu erwarten, da diese Weiterbildung im näheren Umkreis – Krefeld, Mönchengladbach – nicht angeboten werde.