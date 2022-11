Umkämpfter Immobilienmarkt Die lange Suche nach einer Wohnung in Grevenbroich

Das Wort Heimat kann vieles bedeuten. Für den einen ist Heimat eine Stadt, ein Dorf oder eine Person. Die meisten verbinden mit dem Begriff allerdings die eigenen vier Wände. Doch was ist, wenn einem genau das verwehrt bleibt? Wenn man bereits seit einigen Jahren vergebens nach der Heimat sucht? Mit dieser Frage hadern derzeit viele Wohnungssuchende in Deutschland. Ein Ausweg? Noch nicht in Sicht.