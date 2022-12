Raum für junge Frauen in Dormagen Frauenpower in besonderer Wohngruppe

Von außen ist nicht zu erkennen, dass in diesem Haus in einer Wohnsiedlung in Zons gleich acht junge Mädchen und Frauen gemeinsam in einer besonderen Wohngemeinschaft leben. Bei der Hildegard-Gruppe handelt es sich um eine Gruppe mit weiblichen Jugendlichen aus dem Raphaelshaus, die gemeinsam außerhalb des Geländes wohnen. Die Mädchen sind zwischen elf und 18 Jahre alt und haben unter Leitung von Diplom-Sozialpädagogin Andrea Uhländer ein vorübergehendes neues Zuhause gefunden.