Häuser und Grundstücke im Rhein-Kreis Neuss : Preise für Bauland und Wohnimmobilien steigen weiter

Rhein-Kreis Wenn Immobilien und Mietwohnungen in Großstädten kaum noch zu bezahlen sind, wandern die Menschen ins Umland ab. Auch deshalb ziehen die Preise für Grundstücke und Wohnraum im Rhein-Kreis Neuss weiter an.

Der Gutachterausschuss im Rhein-Kreis hat in diesem Jahr zum ersten Mal Immobilienrichtwerte für Ein- und Zweifamilienhäuser ermittelt und veröffentlicht. Diese Daten sind durchschnittliche Lagewerte für bebaute Grundstücke in einer jeweils definierten Zone und werden als Wert in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche festgesetzt. Das Mittel der Immobilienrichtwerte liegt in Meerbusch bei 4407 Euro, in Kaarst bei 3280 Euro, in Korschenbroich bei 2925 Euro, in Grevenbroich bei 2263 Euro, in Dormagen bei 3042 Euro, in Jüchen bei 2454 Euro und in Rommerskirchen bei 2521 Euro. Dabei reicht die Preisspanne von 3260 Euro in Hochneukirch bis 7000 Euro im Villen-Viertel „Meerer Busch“ in Büderich.