Auszeichnung im Rhein-Kreis : Barbara Steuten ist „Frau des Jahres“

Rhein-Kreis kfd Kreisdekanat zeichnet Krimi-Autorin in der Neusser Bürgergesellschaft aus.

Nun damit hätte sie wahrscheinlich nicht gerechnet: Zum Abschluss des offiziellen Teils ihrer Ehrung musste sie auch noch singen. „An Tagen wie diesen“ spielte das „Nicklas John Trio“ und schon hatte Barbara Steuten das Mikrofon unter der Nase. Zuvor war die Krimiautorin von Petra Indenhuck, Vorsitzende des kfd Kreisdekanats Rhein-Kreis Neuss, zur „Frau des Jahres 2020“ gekürt worden. Indenhuck hatte erfahren, dass das Tote-Hosen-Lied der Lieblingssong der Geehrten ist. In den Räumlichkeiten der Neusser Bürgergesellschaft wurde der in Neuss wohnhaften Barbara Steuten der kfd-Titel verliehen. Locker plauderte die 51-Jährige, die sich riesig über die Auszeichnung freute, mit Magda Hoer, der stellvertretenden Vorsitzenden der kfd, über ihr Leben. Auf der Schaukel in Opas Garten, erzählte Steuten, habe sie sich zwar bereits Geschichten ausgedacht, doch damals nicht an eine schriftstellerische Karriere gedacht. Sie begann ein Mathematikstudium, das sie aber wieder aufgab, ließ sich zur Bürokauffrau ausbilden und wurde Mutter von drei Kindern. „Bei der Firmvorbereitung fragte ich die Jugendlichen, was ihr Traumberuf sei. Einer fragte nach meinem. Ich hatte damals keine Antwort“, erzählte sie. Heute weiß sie es: Schriftstellerin.