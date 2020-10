Ausflugsziel vom Rhein-Kreis Neuss aus : Unterwegs unter Werwölfen in Alt-Kaster

Rhein-Kreis Neuss/Bedburg-Kaster Wer sich gerne auf die Spuren ins Mittelalter begibt, der wird sich nur wenige Kilometer von Rommerskirchen und Grevenbroich entfernt wohlfühlen: Nur wenige Städte im Gebiet des Mittelrheins können ein so geschlossenes Bild einer mittelalterlichen Stadt vermitteln wie Kaster mit seinen Stadttoren, seiner Burg und der Vorburg.

Ist es ein zweites Zons? Mit herrlichem Kopfsteinpflaster, mittelalterlicher Stadtmauer und vielen Türmen? Nein, es ist das originale Alt-Kaster. In dem historischen Stadtteil von Bedburg wird Geschichte lebendig. Wer das erste Mal durch eines der beiden alten Stadttore den Ort betritt, fühlt sich zunächst schlagartig in eine Jahrhunderte zurückliegende Zeit versetzt. Trotz des Tagebaues ist es Bedburg gelungen, seinen ursprünglichen Charme zu bewahren. So blieb ein besonderes Kleinod – der historische Ortskern Alt-Kaster, der 1148 erstmals erwähnt wurde – in seiner ursprünglichen Form mit seinen denkmalgeschützten Häusern, Stadttoren und Stadtmauern komplett erhalten. Im historischen Ortskern findet man ebenso eine Burgruine, alte Giebelhäuser und eine Stadtbefestigung aus Wall, Graben, Stadttoren und Rundtürmen.