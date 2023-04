Berufsausbildung im Rhein-Kreis Neuss Betriebe suchen händeringend Azubis

Es hat ein paar Monate gedauert, bis Kira Burhenne merkte, dass Fitness doch nur ihr Hobby bleiben würde. Die 19-Jährige aus Mönchengladbach studierte in Köln Fitnessökonomie nach dem Abitur am Franz-Meyer-Gymnasium – vermeintlich standesgemäß. Sie nahm aber dann doch noch die Ausfahrt, die Arbeitsagenturen, Kreishandwerkerschaften und Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein vielen jungen Menschen ans Herz legen: die duale Berufsausbildung. Sie begann ein Praktikum bei der Effertz Tore GmbH in Mönchengladbach, arbeitete dann als Aushilfe in der Produktion und ist heute Auszubildende zur Bürokauffrau. „Ich habe direkt gemerkt, dass ich eine Hilfe bin und mir Verantwortung übertragen wird“, sagt die 19-Jährige.