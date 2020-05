Arbeitsagentur im Rhein-Kreis Neuss : Zusätzliche Plätze für Azubis mit Nachholbedarf

Die Agentur für Arbeit kooperiert mit Bildungsträgern in der Region (Symbol-Bild). Foto: dpa/Arne Dedert

Rhein-Kreis Die Corona-Pandemie hat den Unterricht an den Berufsschulen und die Ausbildung in den Betrieben aus dem Rhythmus gebracht. Sollte das bei Auszubildenden zu einem zusätzlichen Nachhilfebedarf führen, kann die Agentur für Arbeit weitere Plätze in den „ausbildungsbegleitenden Hilfen“ (abH) einrichten.

Dabei kooperiert sie mit Bildungsträgern in der Region. Bei den Plätzen soll unkompliziert vermittelt werden. „Diese können bei uns ganz unbürokratisch beantragt werden“, erklärt Claudia Kamper, zuständig für die Berufsberatung in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss.

Rund 3500 Ausbildungsstellen konnten 2017/18 im Bezirk der Agentur für Arbeit Mönchengladbach erfolgreich besetzt werden, im Jahr darauf waren es in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis mehr als 3600 Stellen. „Unser Ziel ist es, mit den jungen Menschen, die sich derzeit in Ausbildung befinden, die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss zu verbessern“, betont Claudia Kamper und erklärt die „ausbildungsbegleitenden Hilfen“ (abH): „An mindestens drei Stunden pro Woche erhalten die Jugendlichen Nachhilfe in Fachtheorie, Unterstützung bei der Vorbereitung auf Prüfungen oder auch Unterstützung bei Alltagsproblemen. Aktuell läuft dieser Unterricht vor allem über Video-Chats, E-Learning, mit Telefonkonferenzen und E-Mails ab.“