Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : Im Handwerk sind noch zahlreiche Lehrstellen unbesetzt

In vielen Handwerksberufen, beispielsweise im Tischler-Handwerk, ist der Einstieg auch nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres am 1. August noch möglich. Foto: Bettina Engel-Albustin

Rhein-Kreis Kreishandwerkerschaft rechnet damit, dass 2020 deutlich weniger Ausbildungsverträge als 2019 abgeschlossen werden. Viele Firmen suchen Nachwuchs.

Im Handwerk sind zum Start des Ausbildungsjahres – traditionell am 1. August, der in diesem Jahr jedoch auf einen Samstag fiel – noch viele Lehrstellen frei. Nachzügler können immer noch einsteigen. Klaus Koralewski, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, macht jungen Menschen Mut, sich weiterhin zu bewerben. „Wer sich jetzt kurzfristig für eine Lehre im Handwerk entscheidet, kann nach Absprache in einigen Betrieben auch nach dem 1. August noch eine Ausbildung beginnen“, erklärt er. Deutlich zu spüren sei, dass der Corona-Lockdown die Berufswahl der jungen Menschen und die Suche nach einem Ausbildungsplatz in diesem Jahr sehr erschwert habe. „Viele Innungsfachbetriebe berichten uns, dass sie noch Auszubildende einstellen“, betont Koralewski.