Auch im Rhein-Kreis Neuss : Erftverband setzt auf eigenen Strom

Rhein-Kreis Mehr als ein Drittel der benötigten Energie wird aus eigenem Klärgas gewonnen.

Neben der Trinkwasserversorgung ist der Hochwasserschutz eine Aufgabe des Erftverbands, der in seinem 1900 Quadratkilometer großen Verbandsgebiet auf einer Strecke von 1302 Kilometer die Erft und ihre Nebengewässer pflegt und unterhält. Mäharbeiten in den Uferbereichen gehören neben der naturnahen Umgestaltung der Gewässer zum Arbeitsgebiet.

Dabei legt der Verband Wert darauf, bei der Mahd ökologisch sinnvoll vorzugehen. So werde im Sinne des Insekten- und Vogelschutzes häufig abschnittsweise gemäht, so dass Rückzugsräume verblieben. Zusätzlich lege der Verband zum Insektenschutz und zur Entwicklung der Artenvielfalt Blütenstreifen und Blühwiesen an, beispielsweise an der Swist im Retentionsraum bei Miel. Dort hätten sich „großartige Wiesen mit Margeriten und Malven“ entwickelt.