Rarität im Rhein-Kreis : Kreisarchiv erhält Kochbuch von Lovica von Pröpper

Rhein-Kreis Die Autorin lebte im 19. Jahrhundert auf Schloss Hülchrath und war Tochter des ersten Landrats des Kreises Grevenbroich, Paul Joseph von Pröpper.

Das unscheinbare Werk ist eine Rarität und in übergeordneten Bibliothekskatalogen nur zwei Mal in Deutschland nachgewiesen. Inhaltlich versammelt es Rezepte zu unterschiedlichsten Gerichten für die Fastenzeit – von Suppen aller Art über allein 125 Fischgerichte bis hin zu eingemachtem Gemüse. Das umfangreiche Material ist in nicht weniger als 23 Großkategorien eingeteilt, was verdeutlicht, dass es der Verfasserin keineswegs um freudlose Entbehrung und Enthaltsamkeit gegangen ist. Vielmehr legte die gläubige Katholikin auch in den Abstinenzzeiten des Jahres Wert auf eine ausgewogene Ernährung.