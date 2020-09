Beschäftigung im Rhein-Kreis : Arbeitslosenquote sinkt im Rhein-Kreis auf 6,3 Prozent

Rhein-Kreis Die Zahl der Arbeitslosen im Rhein-Kreis ist im September zurückgegangen. Das Niveau vom Vorjahresmonat wird allerdings nicht erreicht.

Auf die einzelnen Geschäftsstellen verteilt, sehen die Zahlen folgendermaßen aus: In Neuss sank die Arbeitslosenquote im September im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 6,7 Prozent. In Grevenbroich verzeichnet die Arbeitsagentur einen Rückgang von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat auf aktuell 6,7 Prozent und in Dormagen ebenfalls um 0,2 Punkte auf jetzt 5,9 Prozent. Registriert wurden 6786 Arbeitslose in Neuss, 2168 in Grevenbroich, 2078 in Dormagen, 1181 in Kaarst, 712 in Korschenbroich, 1539 in Meerbusch, 537 in Jüchen sowie 298 in Rommerskirchen.