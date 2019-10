„Starke Kids Netzwerk“ im Rhein-Kreis Neuss : AOK belohnt „gesunde“ Projekte

Rhein-Kreis Mit 6000 Euro fördert die gesetzliche Krankenkasse Kinder- und Jugendgesundheit. Wer bereits vor zwei Jahren zu den Preisträgern zählte, dessen Projektarbeit darf als „nachhaltig“ bezeichnet werden, wenn die Jury ihn nun erneut auszeichnet.

So ergeht es dem Gymnasium Norf, dass mit seiner bekannten Initiative „Norf blüht auf!“ wie schon 2017 so auch jetzt einen Förderpreis in Höhe von 1500 Euro beim AOK-Wettbewerb „Starke Kids Netzwerk“ erhielt. Den ersten Platz teilen sich die „Abräumer“ aus Norf bei der AOK mit dem ebenfalls viel beachteten Verein „Lina’s Rolli“ aus Jüchen-Hochneukirch sowie dem Katholischen Familienzentrum Benedictus aus Kaarst. Platz zwei belegte die Gesamtschule Norf vor der DJK Kleinenbroich.

Die AOK Rheinland/Hamburg, die sich selbst plakativ „Die Gesundheitskasse“ nennt, wirbt für Kinder- und Jugendgesundheit – so auch im Rhein-Kreis Neuss. Bereits zum siebten Mal rief sie zum Wettbewerb „Starke Kids Netzwerk“ auf; der Jury mit Landrat Hans-Jürgen Petrauschke an der Spitze lagen elf Bewerbungen vor. Weniger als in den Vorjahren. Fünf Projekte wurden mit insgesamt 6000 Euro bedacht. Das sei gut investiertes Geld, sagte Regionaldirektorin Marion Schröder bei der Preisverleihung im Neusser AOK-Haus, denn alle Projekte und Initiativen seien als Vorbilder geeignet und wirkten weit in die Gesellschaft hinein.