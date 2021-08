AOK Gesundheitsreport 2021 : Jeder Vierte im Rhein-Kreis Neuss leidet unter Chronischen Schmerzen

Neuss Der aktuelle Gesundheitsreport der AOK Rheinland/Hamburg zeigt auch: die Corona-Sterbezahlen unterscheiden sich regional stark. Besonders anfällig für schwere Verläufe seien demnach sozial schwächer gestellte Personen.

Der Gesundheitsreport 2021 zeigt zum einen, dass es große Unterschiede in der Corona-Sterblichkeit in den verschiedenen Regionen gibt. In Oberhausen und im Kreis Heinsberg starben demnach überdurchschnittlich viele Menschen an oder mit Corona. In Oberhausen waren es 156 pro 100.000 Einwohner und im Kreis Heinsberg 145.