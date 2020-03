Arbeiten im Rhein-Kreis : Infotag zur beruflichen Integration

Rhein-Kreis Veranstaltung „Arbeiten in Deutschland“ am 19. März im Neusser Romaneum.

Die Allianz Wiedereinstieg im Rhein-Kreis hat für Donnerstag, 19. März, von 10 bis 13 Uhr zum Informationstag zur beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund eingeladen. Die Veranstaltung „Arbeiten in Deutschland!“ findet in der Volkshochschule Neuss im Romaneum an der Brückstraße 1 in Neuss statt. Der Eintritt ist frei.