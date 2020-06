Hilfe im Rhein-Kreis : Berufsberatung auch per Telefon

Neuss Die Agentur für Arbeit bietet jungen Leuten auf Jobsuche ein neues Programm an. Dabei informiert ein Berufsberater ausführlich am Telefon über Berufsbilder. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich.

„Bei jungen Menschen, die dieses oder nächstes Jahr ihren Schulabschluss machen, spüren wir Beratungsbedarf, der über die allgemeine Berufsberatung hinausgeht. Deshalb bieten wir ihnen ab sofort ein neues Programm an, in dem jede Woche zwei Stunden lang zu einem Spezialthema beraten wird“, kündigt Claudia Kamper an, die bei der Agentur für Arbeit für die Berufsberatung in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis zuständig ist.