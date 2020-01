Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Über 2000 Amazon-Jobs im Agenturbezirk

Rhein-Kreis Im Agenturbezirk Mönchengladbach, zu der neben der Nachbarstadt auch der Rhein-Kreis Neuss zählt, bietet sich zum Jahresende ein durchaus untypisches Bild auf dem Arbeitsmarkt.

Üblicherweise fällt die Entwicklung im Rhein-Kreis etwas besser aus als in Mönchengladbach. Doch während sie dort im Vergleich zum November 2019 stabil bei 8,4 Prozent blieb, wurde im Vergleich zum Dezember 2018 sogar ein Rückgang um 0,4 Prozentpunkte registriert. Im Rhein-Kreis Neuss hingegen stieg die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent leicht an. Die unterschiedliche Entwicklung hat jedoch einen simplen Grund: den „Amazon-Effekt“.

Der Online-Riese hat mit seinem Logistik-Zentrum im Mönchengladbacher Stadtteil Rheindahlen eine Job-Maschine geschaffen. Bis Dezember 2019 sind dort laut Agentur für Arbeit 2148 Einstellungen erfolgt. Bei 68 Prozent davon handelte es sich um Vermittlungen über Job-Center beziehungsweise Agentur für Arbeit. Claudia Kamper, Bereichsleiterin mit Schwerpunkt Ausbildung und Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, betont, dass allerdings nur drei Prozent davon auf den Rhein-Kreis Neuss entfallen. Ein Grund: Die ÖPNV-Anbindung aus dem Kreis nach Rheindahlen ist vergleichsweise schlecht. „Räumliche Nähe ist oft ein entscheidender Faktor für eine Arbeitsaufnahme“, sagt Kamper. „Die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV spielt eine große Rolle, insbesondere bei Jobcenter-Kunden.“ Der „Amazon-Effekt“ geht daher am Rhein-Kreis Neuss so gut wie vorbei.

In den einzelnen Geschäftsstellen entwickelte sich die Arbeitslosenquote wie folgt: In Neuss ist sie mit 5,3 Prozent um 0,1 Prozentpunkte höher als im November und im Vorjahres-Dezember. In der Geschäftsstelle Dormagen stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Im Vergleich zum Dezember 2018 ist dies jedoch eine gute Entwicklung. Damals waren es noch 4,3 Prozent.