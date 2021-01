738 Infektionen : Acht weitere Corona-Todesfälle im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Die Zahl der Todesopfer ist kreisweit auf 186 (Vortag: 178) gestiegen. Aktuell ist bei 738 Personen ( 761) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.110 (115) werden in einem Krankenhaus behandelt.

In Neuss sind zwei 83-jährige Männer sowie eine 84-jährige und eine 98-jährige Frau an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben – in Dormagen eine 80-jährige und eine 86-jährige Frau, in Rommerkirchen ein 80-jähriger und ein 81-jähriger Mann.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 297 (Vortag: 301) in Neuss, 95 (Vortag: 104) in Grevenbroich, 92 (Vortag: 93) in Meerbusch, 77 (Vortag: 81) in Jüchen und in (Vortag: 73) Dormagen, 46 (Vortag: 51) in Kaarst, 31 (Vortag: 33) in Rommerskirchen und 23 (Vortag: 25) in Korschenbroich. Insgesamt 4 352 Personen (Vortag: 4 240) haben im Kreis bislang eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.