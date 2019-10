Förderprogramm im Rhein-Kreis : Diakonie für Jugend-Demokratie-Projekte zuständig

Rhein-Kreis Als Koordinierungsstelle für das Bundesprogramm fungiert ab 2020 die Einrichtung „Die Rübe“ in Dormagen-Horrem.

Seit 2015 setzt das Kommunale Integrationszentrum (KI) Rhein-Kreis Neuss das Bundesprogramm des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erfolgreich um. Von Anfang an beteiligt sind der Fachdienst für Integration und Migration der Caritas Sozialdiensteund die Diakonie als Koordinierungs- und Fachstelle. Die Diakonie ist erste Ansprechpartnerin für Projektträger. Sie begleitet, berät und unterstützt die geförderten Projekte und koordiniert die Arbeit in enger Abstimmung mit dem KI.

Neu ist nun, dass die Diakonie ab 2020 ausschließlich für das Jugendforum zuständig ist. Aus diesem Grund ist dieser Teil der Koordinierungsstelle in Zukunft bei der Jugendeinrichtung „Die Rübe“ in Dormagen angesiedelt. Von dort aus ist sie kreisweit Ansprechpartner für alle an dem Programm interessierten Jugendlichen. Alle anderen Aufgaben der Koordinierungsstelle übernimmt wie bisher der Fachdienst für Integration und Migration der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss. Wer wie viel Fördergeld erhält, darüber entscheidet ein sogenannter Begleitausschuss, dem Kreisdirektor Dirk Brügge vorsteht.