Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : 19-Jährige zwischen Ausbildung und Leistungssport

Rhein-Kreis Marie Gottowik nimmt an nationalen und internationalen Wettkämpfen im Kanuslalom teil. Zudem hat sie ein duales Studium bei 3M begonnen. Beides kriegt sie unter einen Hut – auch dank flexibler Arbeitszeitmodelle.

Das große Ziel hat Marie Gottowik bereits fest im Blick. „Die Weltmeisterschaften Ende September“, sagt die 19-Jährige. Sie kann sicher sein, dass ihr die Kollegen dabei fest die Daumen drücken. Die Dormagenerin hat im vergangenen Jahr ihr duales Studium „BWL - Industrie“ bei 3M in Neuss begonnen und bringt das mit Leistungssport unter einen Hut. Marie Gottowik fährt Kanuslalom, und das sehr erfolgreich. Sie konnte bereits Weltranglisten-Rennen gewinnen und gehört der deutschen Nationalmannschaft an. Und das alles schafft sie neben der Ausbildung, und das ist wichtig. Denn Kanuslalom ist zwar Leistungssport, aber eben keiner wie Fußball, wo üppige Summen fließen. Es ist eher ein Sport, den man aus Leidenschaft betreibt.

Diese Leidenschaft merkt man Marie Gottowik an, wenn sie über den Kanusport spricht. Dabei könnte ihr Alltag ganz schön schlauchen. Ausbildung, lernen, Praxisphasen, die Theoriephasen in Mannheim, Training sowie nationale und internationale Wettkämpfe – da kommt einiges zusammen. Aber ihr Arbeitgeber bietet ihr die Freiräume, die sie braucht, auch dank flexibler Arbeitszeitmodelle. „Natürlich muss ich meine Arbeit und Aufgaben erledigen“, sagt Marie Gottowik. „Aber ich kann es mir so einteilen, dass es mit dem Training und Wettkämpfen klappt.“ Das bedeutet dann schon mal: 6 Uhr aufstehen, um 7.50 Uhr im Büro sein, am späten Nachmittag zum Training. Wenn sie zu Hause im Rhein-Kreis ist, geht es drei Mal die Woche zum Technik-Training auf die Erft, hinzu kommt das Ausdauertraining auf dem Rhein in Zons. „Es ist toll, dass ich neben der Ausbildung auch die Zeit für den Sport finde.“ Zwölf Stunden trainiert sie im Durchschnitt pro Woche.